AGORA: Homem é esfaqueado no peito durante assalto na Zahran

Um homem, não identificado até o momento, foi esfaqueado no peito durante um possível assalto na esquina da Eduardo Elias Zahran com a Rua Coronel Manoel Cecílio, na tarde desta quinta-feira (12) em Campo Grande.

De acordo com informações iniciais apurada pelos JD1 Notícias no local, um vigilante de segurança privada foi o primeiro que encontrou a vítima no local e prestou atendimento primário antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Em estado de choque e um sangramento ativo por conta da facada, o rapaz dizia ter sido atingido durante um assalto que teria acontecido na esquina da rua Coronel Manoel Cecílio com a Avenida Eduardo Elias Zaran. Na ocasião, ele repetia que sua bicicleta havia sido levada pelo assaltante.

A vítima foi resgatada pelos militares e encaminhado para a Santa Casa, onde passará por atendimento e avaliação médica de emergência.

A Polícia Militar também esteve no local para apurar o ocorrido.

