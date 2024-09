AGORA: Homem é morto a tiros em carro na Av. Guaicurus

Homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30), na Avenida Guaicurus, no Jardim Nashville, em Campo Grande.

Informações preliminares repassadas ao JD1 Notícias, apontam que a vítima estava no veículo e teria sido surpreendida pelos atiradores em meio a intenso trânsito da região.

Populares notaram a situação e encontraram a vítima, ainda no carro, caída para o lado no banco do motorista.

A Polícia Militar chegou pelo local e deve isolar a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O JD1 Notícias está acompanhando o caso e atualizará com mais informações em breve.

