Agora: Homem faz família de refém e fala em suicídio

Um homem, que não teve a idade revelada, faz neste momento a família dentro de sua residência de refém e diz que pode cometer suicídio O caso ocorre na Rua Marinha, no bairro Cophavilla 2.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope), especialista neste tipo de negociação, está neste momento dentro do imóvel tentando fazer com que o homem se entregue.

*Matéria segue sendo atualizada.

Deixe seu Comentário

Leia Também