AGORA: Homem não aceita fim do casamento e mata ex com facada no peito em Campo Grande

Joelma da Silva André, de 33 anos, morreu depois de ser assassinada a facadas pelo ex-marido na frente dos filhos, logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21), na Rua Do Ganso, localizada na região do Distrito de Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1 no local, o autor foi identificado como Leonardo da Silva, de 38 anos. Na manhã de hoje, os dois teriam iniciado uma discussão porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

Em determinado momento da discussão, ele pegou uma faca e atingiu Joelma na região do peito. Não existem informações sobre quantas facadas foram desferidas contra a mulher.

Depois de atingir a vítima, ele teria fugido em um carro no sentido Avenida Duque de Caxias. Leandro estava usando uma camisa azul e um boné preto quando cometeu o assassinato.

O crime teria acontecido na frente dos cinco filhos da vítima. Sendo que desses, dois são fruto do relacionamento de Joelma com o autor.

Equipes da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), da Polícia Militar e da Perícia Técnica estão no local fazendo os atendimento iniciais sobre o caso, que deve ser investigado como feminicídio.

