AGORA: Homem que esfaqueou a ex mais de 20 vezes morre em confronto com o Choque

Maykon Costa, que estava sendo procurado por tentar matar a ex-namorada durante o final da tarde de terça-feira (17), morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante a manhã de hoje (18), na saída para São Paulo, em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, as equipes estavam fazendo diligências quando encontraram com o homem. Ele então resistiu a prisão, encontrando em confronto com o Choque e acabou sendo baleado.

Por ainda estar com sinais vitais, ele foi socorrido e levado até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo instantes depois. As equipes seguem trabalhando, não dando mais detalhes sobre o ocorrido.

Autor de tentativa de feminicídio – Testemunhas detalharam que Maykon não aceitava o fim do relacionamento com a vítima. Por conta disso, sempre esteve mandando mensagens para integrantes da família da ex.

Outro detalhe apurado pela reportagem é que Maykon chegou em Campo Grande nesta segunda-feira (16) e foi diretamente atrás da vítima. Ele chegou a pedir desculpas para a família e a jovem teria "o tratado bem" e foi ela que se dispôs a levá-lo na rodoviária.

Na rodoviária, foi comprada a passagem para que ele embarcasse para Navegantes por volta das 20h da noite desta terça. A jovem deixou o ex-namorado na rodoviária e voltava para casa, mas antes, passou num supermercado na região do bairro São Francisco, onde na saída, foi surpreendida pelo ex que a atacou, desferindo as mais de 20 facadas.

Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa em estado grave.

Neste momento, a vítima está no setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), depois de passar por uma cirurgia de emergência.

Equipes da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) já foram até o local, onde conversaram com familiares da mulher.

