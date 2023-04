AGORA: Jovem é assassinado a tiros em bar da Moreninhas

O jovem Gabriel Lima Mercadante, de 19 anos, foi assassinado a tiros enquanto estava em um bar na Rua Guiné, bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz estava no bar quando foi surpreendido pelo atirador, por volta das 21h deste sábado (15).

Não existem informações sobre quantos disparos foram efetuados, assim como também não se tem as possíveis motivações para o assassinato do rapaz. Equipes da Polícia Militar estão no local fazendo a preservação da cena do crime.

Os militares aguardam a chegada da Perícia Técnica e Polícia Civil, que farão as investigações iniciais sobre o caso.

