AGORA: Morador de rua apanha e é estrangulado até a morte no Tiradentes

Um homem, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu ao ser estrangulado durante uma briga na noite desta quinta-feira (29), no cruzamento das rua Honório Corrêa e da rua Do Pistão, na região do bairro Tiradentes.

Informações iniciais apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima era um morador em situação de rua. Por motivos ainda a serem apurados pelas equipes da Polícia Militar, ele foi agredido por outras duas pessoas.

O homem estava com o rosto desfigurado e um pano enrolado no pescoço, reforçando a hipótese de que ele tenha sido estrangulado até a morte.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não pôde fazer nada, uma vez que a vítima já estava sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar aguardam a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica no local, para fazer as apuração necessária sobre o caso.

