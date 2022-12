AGORA: Morre mulher que caiu de penhasco nesta sexta-feira

A mulher, que aparentemente caiu de um penhasco de 5 metros de altura, na tarde desta sexta-feira (30) faleceu pouco antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros ao local. O acidente aconteceu na área rural do município de Jaraguari, cidade distante 40 km da Capital.A vítima tinha 44 anos.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o local é de difícil acesso e apesar da grande mobilização das equipes de socorro, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu antes mesmo da chegada dos militares.

A vítima foi encontrada sem vida com múltiplas fraturas e hemorragia na região do crânio. Ela estaria com outras pessoas, que acionaram o resgate. O JD1 apurou ainda que um helicóptero chegou a ser acionado para ajudar a tira-la do penhasco.

