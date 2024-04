AGORA: Motociclista morre após bater em muro de condomínio no Monte Castelo

Mulher, de 40 anos, que não teve a identificação divulgada até o momento, morreu no final da tarde deste domingo (14) após bater a motocicleta contra o muro de um condomínio, na rotatória que compreende as avenidas Rachid Neder e Monte Castelo, com a rua Dr. Arthur Jorge, na região do Monte Castelo, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a motociclista estava descendo a avenida Monte Castelo em alta velocidade, mas não conseguiu realizar a curva para acessar a Rachid Neder, perdendo o controle da moto e colidindo violentamente contra o muro.

Chovia muito no momento do acidente, o que pode ter colaborado para o acidente.

Ela chegou a rampar com a motocicleta pelo meio fio. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local e realizou a manobra de reanimação na vítima por cerca de 1h, mas o estado dela era gravíssimo.

Mesmo diante de todos os esforços e o trabalho das equipes de atendimento que se revezavam a todo momento, a mulher não resistiu e teve seu óbito atestado.

A Polícia Militar de Trânsito está pelo local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

