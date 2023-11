AGORA: Motociclista morre após colisão com Saveiro

O motociclista Aparecido Pereira da Silva, de 67 anos, morreu durante um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (29), na região do Parque das Nações I, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, ele estava em uma moto Honda Titan, de cor verde, quando foi atingido por uma Saveiro no cruzamento das ruas Filomeno João Pires e Guatemala.

Devido à violência do impacto, Aparecido faleceu no local, antes mesmo da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, de acordo com o site Dourados News. Apesar disso, a dinâmica correta do acidente não teria sido informada até o momento.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram chamadas para atender a ocorrência.

