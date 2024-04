AGORA: Motoentregador fica em estado gravíssimo após atingir carro no Jardim dos Estados

Motoentregador, de 30 anos, sofreu um grave acidente no final da manhã desta sexta-feira (19), após atingir um veículo de passeio que tentava realizar uma conversão na rua Espírito Santo, na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O estado de saúde é bastante grave e a vítima precisou ser intubada no local.

Informações colhidas pela reportagem apontam que a intenção do motorista, de 57 anos, do Toyota Yaris, era realizar a conversão para seguir na pista para a Avenida Afonso Pena. Contudo, nessa tentativa de manobra, o motoentregador seguia descendo a rua Espírito Santo, e não houve tempo de evitar a colisão entre os veículos.

Com o impacto, o capacete da vítima saiu e houve a pancada no solo. Em razão do acidente, o motociclista sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e precisou ser intubado ainda no local. Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que os médicos não conseguiram identificar fraturas pelo corpo.

Ele precisou ser estabilizado no local e Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisaram trabalhar em conjunto para salvar a vida do motoentregador.

A Polícia Militar de Trânsito também esteve pelo local e possivelmente, em razão da dinâmica e gravidade da vítima, a Polícia Científica deve ser acionada para o local.

A família do motociclista ficou bastante abalada ao saber do estado de saúde da vítima e o condutor do veículo de passeio ficou em estado de choque, precisando ser amparado em uma loja próxima ao acidente.

