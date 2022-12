AGORA: Mulher cai de penhasco e mobiliza várias equipes do Corpo de Bombeiros

Uma mulher, ainda não identificada, movimentou várias equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande para irem até Jaraguari, cidade distante 40 km da Capital, após ela cair de um possível penhasco com 5 metros de altura na tarde desta sexta-feira (30).

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, o local é de difícil acesso e foi necessário acionar o helicóptero para prestar apoio no resgate.

As informações são de que a vítima está com múltiplas fraturas pelo corpo, esperando resgate. Ela estaria com outras pessoas, que acionaram o socorro.

