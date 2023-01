AGORA: Pai e filho de 7 anos são arremessados após carro invadir a preferencial

Um motociclista, de 37 anos, e seu filho, de apenas 7, ficaram gravemente feridos após a moto em que eles estavam ser atingida por um Polo que invadiu a preferencial no cruzamento das rua Vera cruz com Assunção, no bairro Rita Vieira.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, a moto seguia pela preferencial, na rua Vera Cruz, quando foi atingida pelo Polo que não respeitou a sinalização de parada obrigatória da rua Assunção no cruzamento.

Por conta do impacto, pai e filho foram arremessados para a calçada. Mas antes acabaram batendo contra um Renaut Logan, que de acordo com o Corpo de Bombeiros serviu para impedir que os dois não voassem contra o poste.

Três equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e prestaram os primeiros socorros para as vítimas. O menino sofreu fraturas nos membros inferiores e o pai dele ficou com várias escoriações e uma fratura exposta no pé.

Muito nervoso e assustado, o menino chorava de dor enquanto o pai pedia para ele não se mexer, afim de evitar potencializar os ferimentos que a criança já tinha.

