AGORA: Um morre e outro fica gravemente ferido durante troca de tiros com a PM

Um confronto com a Polícia Militar de Chapadão do Sul, deixou um morto e outro gravemente ferido durante o final da manhã desta sexta-feira (1°), na Avenida Das Gaivotas, no Bairro Esplanada IV.

Conforme as informações iniciais, depois do confronto os dois foram socorridos ainda com vida pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Porém, um deles morreu no trajeto até o hospital e o outro foi atendido e encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal.

Os dois estariam sozinhos na residência onde a troca de tiros aconteceu. O site Jovem Sul News apurou com os bombeiros, que os dois foram atingidos por pelo menos dois tiros, na altura do peito e abdômen.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia estão em deslocamento para o local, onde farão levantamentos sobre o ocorrido. Ainda segundo o site do interior, os homens tem passagens por envolvimento com drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também