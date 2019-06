Agricultor é encontrado morto em quitinete

Joilson Francelino, com informações do Dourados News

O agricultor Valdir Pereira dos Santos, 45, foi encontrado morto na terça-feira (11), dentro de uma quitinete onde morava, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava desaparecida há cerca de dois dias. O proprietário do imóvel que Valdir alugava tentou contato via celular com seu inquilino, até que uma vizinha foi conferir se algo havia acontecido. Ela espiou por uma das janelas do imóvel, sentiu um mau cheiro e acionou a polícia.

No interior da residência, Valdir foi encontrado morto, caído no chão e seu corpo estava em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil foi acionada, juntamente com a perícia, para iniciarem as investigações sobre o fato. Valdir vivia sozinho no imóvel.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também