Vídeo: Piloto morre após seu helicóptero colidir com prédio

Em Nova York, nos Estados Unidos, um helicóptero colidiu com um prédio nesta segunda-feira (10). O acidente ocorreu na Sétima Avenida, em Manhattan. O Corpo de Bombeiros da cidade confirmou que o piloto morreu no acidente.

A colisão aconteceu após a aeronave tentar fazer um pouso forçado no topo de um prédio. Pessoas que estavam dentro do edifício relataram que sentiram a estrutura balançando depois do pouso, mas ninguém se feriu.

Uma porta-voz da Federal Aviation Administration, que supervisiona a aviação nos Estados Unidos, confirmou que o piloto era o único tripulante do helicóptero. Ela ainda afirmou que controladores aéreos não guiaram o voo.

O Departamento de Polícia de Nova York afirmou, pelo Twitter, que o fogo causado pela colisão foi controlado. Os policiais também pediram que as pessoas evitem a região.

A polícia ainda afirmou que já está fazendo uma investigação para apurar as causas do acidente. No momento do pouso forçado, a cidade estava sendo atingida por uma chuva forte.

Confira um vídeo que mostra momentos após o acidente:

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH