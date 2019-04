Com suspeita de pneumonia, bebê é resgatado por helicóptero

Um bebê de onze meses, que vive na região do Taquari a 60 km de Corumbá, teve de ser resgatado por um helicóptero da equipe da Marinha do Brasil, após solicitação de apoio do Corpo de Bombeiros Militar do município.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o bebê mora próximo a fazenda Nazaré, local de difícil acesso, principalmente pela navegação nos rios Negrinho e Taquari. Existe um excesso de vegetação na água que dificultou a chegada dos militares para socorrer o menino, por isso, houve a chamada de resgate para a Marinha do Brasil.

Conforme o Diário Corumbaense, na operação, foi utilizada uma aeronave do 4º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsqdHU4), Organização Militar subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval de Ladário.

A criança estava com febre e insuficiência respiratória há quatro dias e veio para a cidade com a mãe. O deslocamento foi feito com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário (HNLa) e na chegada ao heliponto do HU-4, uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguiu com o bebê para a Santa Casa de Corumbá.

A Marinha do Brasil esclareceu que o resgate de vítimas, feito por meio de Evacuação Aero Médica (EVAM), empregando helicópteros do Com6ºDN, é realizado após solicitação do Corpo de Bombeiros apenas em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de emergência. O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, período diurno, distância, entre outros.

