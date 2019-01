Resgate cortará ônibus para retirar corpos

Um brigadista voluntário encontrou um ônibus soterrado em meio aos rejeitos da barragem da Vale na noite de domingo (27) em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conforme o G1, Nélio Costa tentava socorrer uma vaca quando achou o veículo. “Eu fui ajudar a resgatar a vaca e vi uma peça azul, escavei e vi que era um carro, talvez um micro-ônibus”. Ele disse que estava sem ferramentas e não conseguiu ver se havia vítimas dentro do veículo.

Hoje (28) pela manhã, o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros, disse em entrevista à GloboNews, que o resgate deverá cortar o segundo ônibus encontrado na lama para retirar os corpos de dentro. Não há hipótese de retirar o ônibus do local.

O tenente também afirmou que foi encontrado o local onde ficava a pousada. No entanto, com o impacto da lama, a pousada foi removida do lugar e agora só há lama. Estima-se que havia 35 pessoas na pousada.

Quatro equipes estão trabalhando nesta segunda-feira no quarto dia de buscas em Brumadinho, segundo o porta-voz. Há no momento 280 bombeiros. Aihara disse que a ajuda israelense é bem-vinda. As ações serão coordenadas pelos bombeiros de MG.

O Hospital João XXIII é uma das principais unidades para receber feridos de Brumadinho.

