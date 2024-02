Alcoolizado, motorista quase causa acidente na MS-178

Um motorista foi preso no domingo (11) na MS-178, trecho entre Bonito e Bodoquena, após ser flagrado dirigindo seu veículo sob efeito de álcool. Ele apresentava odor de bebida e fala desconexa.

O homem foi parado por uma equipe do Detran, que estava em patrulhamento na via. Segundo informações, o homem quase causou um acidente devido sua direção.

Ao abordarem o condutor, os agentes perceberam o forte cheiro de bebida alcoólica e a fala desconexa, o que levou a realização do teste do bafômetro. O teste apontou para uma concentração de álcool de 0,91 mg/L de sangue. O “limite” para concentração de álcool é de 0,04 mg/L, e se trata na verdade uma margem de erro.

Ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado.

