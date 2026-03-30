Homem, de 43 anos, foi preso em flagrante durante a noite deste domingo, dia 29, após cometer agressões contra a companheira, de 25 anos, e forçá-la a tomar produtos químicos. O caso aconteceu na cidade de Batayporã.
A vítima relatou que convive com o companheiro há quatro meses, mas que o caso aconteceu após uma crise de ciúmes por parte do suspeito, desencadeando a série de agressões.
Segundo informações do site Jornal da Nova, o suspeito passou a arremessar latas de cerveja contra a companheira, além de atacá-la, causando um corte na orelha esquerda.
Após o ato, ele chegou a pedir desculpas para a vítima, mas voltou a ficar agressivo, quando ela contou que deixaria a residência para ir até a casa da mãe.
O homem voltou a atacar a vítima e, utilizando uma substância do tipo cola automotiva, tentou forçá-la a ingerir o produto, chegando a colocá-lo em sua boca. Ele ainda pressionou a perna contra o pescoço da vítima. Ela disse as autoridades que chegou a perder a consciência por alguns instantes.
O suspeito foi preso em flagrante e a mulher pediu medidas protetivas contra ele.