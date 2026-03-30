AlÃ©m de agredir esposa, marido tenta forÃ§Ã¡-la a tomar produto quÃ­mico em BatayporÃ£

Mulher relatou que caso aconteceu apÃ³s crise de ciÃºmes do companheiro

30 março 2026 - 10h23 Vinicius Costa
Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã

Homem, de 43 anos, foi preso em flagrante durante a noite deste domingo, dia 29, após cometer agressões contra a companheira, de 25 anos, e forçá-la a tomar produtos químicos. O caso aconteceu na cidade de Batayporã.

A vítima relatou que convive com o companheiro há quatro meses, mas que o caso aconteceu após uma crise de ciúmes por parte do suspeito, desencadeando a série de agressões.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o suspeito passou a arremessar latas de cerveja contra a companheira, além de atacá-la, causando um corte na orelha esquerda.

Após o ato, ele chegou a pedir desculpas para a vítima, mas voltou a ficar agressivo, quando ela contou que deixaria a residência para ir até a casa da mãe. 

O homem voltou a atacar a vítima e, utilizando uma substância do tipo cola automotiva, tentou forçá-la a ingerir o produto, chegando a colocá-lo em sua boca. Ele ainda pressionou a perna contra o pescoço da vítima. Ela disse as autoridades que chegou a perder a consciência por alguns instantes.

O suspeito foi preso em flagrante e a mulher pediu medidas protetivas contra ele.

Leia TambÃ©m

Facão usado para atacar a vítima
PolÃ­cia
Idoso Ã© atacado com golpes de facÃ£o em tentativa de homicÃ­dio em Bataguassu
Drogas e dinheiro apreendido durante a ocorrência
PolÃ­cia
Suspeitos tentam fugir, mas acabam detidos pela GCM com droga em Campo Grande
Carro estava em uma região de mata nas margens da rodovia
PolÃ­cia
Carga de maconha avaliada em R$ 2 milhÃµes Ã© encontrada em carro abandonado em MS
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
PolÃ­cia
BebÃª morre apÃ³s ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
Policial com o garotinho - Foto: WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica da 11Âª CIPM salva menino de 2 anos engasgado em Campo Grande
Caso foi registrado na delegacia de Sidrolândia
PolÃ­cia
Idoso tenta agarrar e beijar jovem de 18 anos a forÃ§a em SidrolÃ¢ndia
Briga entre irmãos termina com intervenção da PM e homem baleado em Campo Grande
PolÃ­cia
Briga entre irmÃ£os termina com intervenÃ§Ã£o da PM e homem baleado em Campo Grande
Local onde a vítima pediu ajuda
PolÃ­cia
Homem Ã© ferido a tiros e pede ajuda em posto de combustÃ­vel em Campo Grande
PM apreende munições de fuzil e droga - Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica prende dois suspeitos com droga e muniÃ§Ãµes de fuzil em Campo Grande
Criança foi encaminhada para a UPA
PolÃ­cia
PolÃ­cia investiga possÃ­vel abuso em crianÃ§a de 3 anos em SidrolÃ¢ndia

Mais Lidas

Motociclista furou o sinal e colidiu com o ônibus
PolÃ­cia
Motociclista fura sinal e colide violentamente contra Ã´nibus na Av. JÃºlio de Castilho
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
PolÃ­cia
AGORA: Homem Ã© baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Gabriel foi atingido por vários tiros
JustiÃ§a
Por assassinato no bairro Moreninha, homem Ã© condenado a 19 anos de prisÃ£o
Local onde aconteceram os fatos
PolÃ­cia
Desaparecido hÃ¡ dias, homem Ã© encontrado morto em residÃªncia do Nova Lima