Alterado, homem agride e arremessa esposa em córrego; vídeo

Uma mulher, de 36 anos, foi arremesada pelo marido em um córrego após discussão. O crime veio à tona nesta quinta-feira (29), mas aconteceu na madrugada do último domingo (25), quando o casal retornava da ceia de Natal.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher é empurrada em um córrego pelo próprio marido, em São Paulo.

Ao SBT News, a vítima contou que a desavença começou depois dela pedir ao agressor para ele dar uma carona para a sua irmã. Ele aceitou, mas começou a ficar alterado após deixá-la, iniciando uma briga. Ainda segundo a vítima, em certo momento, o homem 'surtou', parou o carro, a agrediu com um soco e depois a jogou no rio. Assista:

Ela consegue sair logo em seguida e vai embora andando.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia da Mulher e é investigado como lesão corporal e violência doméstica. Segundo a SSP, foram solicitadas medidas protetivas de urgência à vítima.

