Aluna planejava ataque terrorista em escola

Uma adolescente do interior de São Paulo planejava um ataque terrorista à escola em que estudava. A polícia encontrou no quarto da jovem um revólver e uma espingarda com munições, uma máscara preta com estampa de caveira e um caderno com ilustrações e desenhos relativos aos fatos. No celular, também foram encontradas mensagens de textos e imagens de conteúdo nazista.

O juiz Tobias Guimarães Ferreira apontou na sentença que a jovem “efetivamente planejava um ataque à sua escola, movida por razões de discriminação, para tanto tendo se apoderado de arma de fogo pertencente a seu pai e planejado adquirir arma de fogo de terceiro”. A Vara Única de Auriflama, interior de SP, determinou a internação de uma adolescente por ato infracional análogo ao crime de ato preparatório de terrorismo.

O magistrado ressaltou, ainda, que as “ações foram guiadas por ideário nazista a que foi exposta a adolescente, configurando suficiente razão discriminatória e o intento terrorista”, e que a adolescente chegou, inclusive, a tomar providências para concretizar o plano.

Para o julgador, a adolescente “já tem consciência de que os ideais propagados, de supremacia racial e de intolerância, não aderem à ética da modernidade pós-guerra” e concluiu que a medida de internação é a mais eficaz diante da séria ameaça aos alunos da escola e do efeito “perigoso e contagioso” do ideário a que ela aderiu.

A medida socioeducativa de internação será reavaliada a cada três meses. Além disso, a estudante deverá passar por tratamento psicológico.

Aos pais também foi determinado acompanhamento psicológico e encaminhamento a serviços e programas de proteção, apoio e promoção da família e a cursos ou programas de orientação. O caso corre em segredo de justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também