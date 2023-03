Sarah Chaves, com informações do R7

Quatro professores e dois alunos foram esfaqueados por um adolescente de 13 anos, na Escola Estadual Thomazia Montoro, na manhã desta segunda-feira (27), conforme o informação do R7.

De acordo com autoridades, uma professora morreu durante ataque da unidade localizada na Zona Sul de São Paulo. O responsável pelas facadas foi identificado e contido. A Polícia acredita que a motivação dos ataques tenha sido por bullying.

Os professores feridos estavam tentando conter o aluno, que queria matar um colega, quando foram atacados. O adolescente teria postado nas redes sociais sobre o bullying que sofria na escola.Assista:



A direção da unidade informou que os alunos serão liberados gradativamente. Pais e familiares se reuniram em frente da unidade escolar desesperados e preocupados com os seus filhos.



O Governo de São Paulo publicou uma nota em que lamenta o ataque. "O Governo do Estado de São Paulo lamenta profundamente e se solidariza com as famílias dos professores e alunos que foram vítimas de ataque à faca de um adolescente do 8º ano na Escola Estadual Thomazia Montoro, na zona Oeste de São Paulo".

Deixe seu Comentário

Leia Também