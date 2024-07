Alunos são pegos com cigarros, 'pod' e vodka em escola pública de Campo Grande

Dois adolescentes foram flagrados com cigarros, bebidas alcoólicas e um ‘pod’ (cigarro eletrônico) dentro de uma escola pública, localizada na Rua João Thomaz, região do Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Um dos menores ainda tentou agredir policiais. O caso aconteceu nesta quinta-feira (4).

Conforme o boletim de ocorrência, o grupo de ronda da Polícia Militar foi acionada para ir até o local, uma vez que a diretora da instituição havia sido informada sobre o uso de cigarros dentro da área da escola e conseguiu identificar os alunos.

No local, um adolescente de 17 anos estava com um pacote de fumo, cigarros e duas garrafas de vodka na mochila. Para os policiais, ele contou que recebeu autorização do pai para realizar a compra das bebidas alcoólicas.

O amigo desse rapaz, que não teve a identidade divulgada, foi pego fumando dentro da escola. Na direção, ele contou que o ‘pod’ era de uma garota que frequenta o mesmo período de aula que ele. Com o menor, as autoridades encontraram um celular, sendo que inicialmente, ele disse ter ‘achado’ o aparelho na escola.

Porém, há poucos dias, uma aluna procurou a direção informando que seu celular havia sido furtado, sendo que por isso, o pai dela chegou a registrar um boletim de ocorrência. Ao ser questionado novamente sobre o aparelho, o rapaz passou a ficar irritado e xingar os policiais, tentando bater em um. Diante dos fatos, ele precisou ser algemado.

Os dois foram apresentado na DEAIJ (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), junto com as apreensões.

