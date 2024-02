Alves Pereira terá base móvel da GCM a partir de hoje

Para dar suporte aos trabalhos da GCM (Guarda Civil Metropolitana), uma Base Móvel será instalada na Rua Tucuruvi, localizada no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

O espaço irá funcionar das 7h às 22h, oferecendo rondas preventivas e atendimento, serviços de apoio como Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental, orientando à população com as demandas trazidas por elas, que podem realizar denúncias via 153.

O objetivo da ação da Prefeitura, que teve início no dia 5 de fevereiro e já percorreu o Caiobá, Centro e o Nova Lima, é contemplar as sete regiões de Campo Grande. A Base da GCM conta um ônibus equipado dando condições aos guardas para prestarem serviço a população.

São 4 viaturas de 4 rodas e 6 motos. Equipes do ROMU e GEMOP estarão presentes na região. O serviço é rotativo e permanece uma semana em cada bairro, com rondas e patrulhamento.

Serviço: Instalação Base Móvel GCM no Bairro Alves Pereira

Data: 26.02.2024 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Rua Tucuruvi, 1.261 – Bairro Alves Pereira (Arena Tony Gol)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também