Alvo de atentado no Universitário, homem diz conhecer autor de disparos

Homem, de 35 anos, ferido com disparos de arma de fogo numa tentativa de homicídio na manhã deste sábado (13), no bairro Universitário, em Campo Grande, afirmou para a polícia que conhece o atirador, que estava em um veículo Fiat Pálio, de cor cinza.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pela via quando foi surpreendido pela aproximação do automóvel e de repente, o ocupante realizou disparos que atingiram o braço esquerdo e o rosto na parte esquerda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu no local, prestando atendimento médico para a vítima e encaminhando-a para a Santa Casa. A Polícia Militar esteve também pelo endereço dos fatos e isolou a área devido estar caracterizada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Numa prévia entrevista, o homem relatou que conhece o atirador e afirmou que o suspeito mora na região do bairro Guanandi. Câmeras de segurança na rua filmaram toda a ação e mostraram que o ocupante do veículo efetuou três disparos, fugindo logo na sequência.

O caso foi tratado como homicídio qualificado por meio de emboscada que dificulte a defesa do ofendido na forma tentada.

