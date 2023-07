Amantes do crime: Casal é preso por tráfico de drogas em conveniência

Polícia Rapaz toma pedrada no olho e 'acorda' na Santa Casa de Campo Grande

Ainda conforme a Polícia Civil, os autores já possuem antecedentes pela mesma pratica ilícita. Os detidos estão à disposição do Poder Judiciário.

Foi constatado então que o casal estava com aproximadamente 30 gramas de crack, que resultaria em mais de 50 pedras para a comercialização, além de diversos materiais que eram deixados por viciados para trocar por droga e a quantia de R$ 2.8 mil.

Informações da Polícia Civil apontam que foram feitas duas semanas de investigação, até as equipes irem de fato ao local suspeito, junto com a Polícia Militar, para fazer a abordagem.

Um casal, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a tarde de terça-feira (18), por tráfico de drogas em uma conveniência, em Fátima do Sul.