Amantes do tráfico: Casal que 'comandava' boca de fumo é preso em MS

Um casal foi preso ao serem flagrados e identificados como responsáveis por uma “boca de fumo” no Bairro Canaã I. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), em Dourados.

As informações policiais apontam que estavam sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dos investigados, onde foram encontradas 21 porções de crack escondidas atrás de uma cortina, maconha, dinheiro e aparelhos celulares.

Além disso, foram encontrados diversos alimentos com prazo de validade vencido, sendo expostos à venda em uma mercearia localizada na parte da frente do imóvel.

Ainda durante o cumprimento do mandado, dois usuários de drogas chegaram ao local para comprar “crack” do casal, tendo confirmado que tanto o marido, quanto a esposa, realizavam as entregas dos entorpecentes.

Diante da situação, o casal foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia de Dourados para os procedimentos criminais cabíveis, sendo autuado em flagrante.

