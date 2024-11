Ameaça de bomba no aeroporto de Goiânia muda local do check-in

Uma suspeita de bomba fez a administração do Aeroporto de Goiânia fechar a área de check-in e realizar o embarque de passageiros em um local improvisado. De acordo com informações preliminares, o objeto suspeito foi localizado no banheiro masculino, na manhã desta sexta-feira (15).

Conforme o Metrópoles, a administração do aeroporto informou que “seguiu todos os protocolos de segurança” e que também “acionou imediatamente as forças de segurança competentes”.

A coluna apurou que trata-se de uma carga de agrotóxico. O responsável pela mercadoria foi localizado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP).

