Amiga da onÃ§a? Mulher quebra tudo ao desconfiar de amante no Jardim Noroeste

Uma briga entre amigas que se conhecem há 16 anos terminou na delegacia na madrugada deste sábado (11), com direito a invasão de domicílio na rua Indianápolis, no Jardim Noroeste.



A vítima, Mirella de 48 anos, acionou a Polícia Militar, pois a amiga, Cláudia de 50 anos estava no portão da casa dela gritando e irritada por achar que ela estaria tendo um caso com seu marido.



No local, com a presença da viatura de polícia, os ânimos foram acalmados, e a mulher mais velha retornou para casa. No entanto, por volta das 5h da manhã, Mirella ligou de novo para a PM, informando que Cláudia havia retornado à residência, partindo para cima da mesma, quebrando diversos pertences.

Com medo da amiga ciumenta, Mirella se escondeu na casa de uma vizinha para acionar a Polícia.

No local foi contatado a invasão na residência, pois a autora forçou entrada pela porta dos fundos do imóvel, o que resultou em duas televisões danificadas 1 celular, espelho, máquina de lavar, armário e outros objetos quebrados.

A vítima apresentará imagens dos danos causados na delegacia de Pronto Atendimento Comunitário(Depac) Centro, responsável pelo caso.

