Amiga surta após discussão e arrebenta garrafa na cabeça de idoso na Capital

Uma jovem, de 27 anos, agrediu com socos e quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça de um idoso, de 61 anos, após uma discussão e um surto na noite desta quinta-feira (11), numa residência no bairro Coopharadio, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que a amiga estava quebrando os móveis da casa e que de repente o atingiu com a garrafada, causando um corte na cabeça e depois desferiu vários socos na boca dele. Ela também teria dito que colocaria fogo na casa.

As agressões causaram cortes dentro da boca do idoso. A Polícia Militar esteve no local e conversou com a suspeita, alegando que mora com o idoso, mas não tem nenhum relacionamento com ele, pois seria lésbica e que houve uma discussão entre eles, ocasionado as agressões.

Assim, a polícia decidiu levar as duas partes para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como dano, lesão corporal dolosa e ameaça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também