Amigas avisam e mulher descobre que vídeo íntimo viralizou nas redes sociais em MS

Mulher, de 29 anos, procurou a delegacia para relatar o caso em que um vídeo íntimo seu viralizou nas redes sociais. A descoberta aconteceu após algumas amigas avisá-la sobre o fato e ela tomar conhecimento que se tratava de um vídeo que ela gravou em abril deste ano em Caracol - a 385 quilômetros de Campo Grande.

Aos policiais, como consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que nas imagens ela aparece nua tomando banho e afirma que, de fato, gravou a cena e enviou para um músico de Bela Vista, que conheceu há alguns meses e mantém contato.

A mulher explicou que conheceu o músico em um show em uma conveniência na cidade de Caracol e durante os contatos, ele teria pedido para ela fazer o vídeo, pois queria vê-lá, quando ela gravou o conteúdo enquanto tomava banho.

Consta ainda no registro policial que a vítima informou que fez o vídeo no início do mês de abril, mas não tem tanta certeza sobre a data.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Caracol e será investigado.

