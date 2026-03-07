Menu
PolÃ­cia

Amigos contestam versÃ£o sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado

Pessoas prÃ³ximas da vÃ­tima defendem que o caso seja investigado como possÃ­vel feminicÃ­dio

07 marÃ§o 2026 - 12h44Sarah Chaves e Brenda Assis    atualizado em 07/03/2026 Ã s 12h47
Imagens enviadas por amigosImagens enviadas por amigos   (ReproduÃ§Ã£o)

A morte de Ludmila Pedro de Lima, de 25 anos, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, ganhou novos desdobramentos após amigos da vítima contestarem a versão apresentada inicialmente no boletim de ocorrência. Pessoas próximas à jovem afirmam que ela era vítima de agressões e defendem que o caso seja investigado como possível feminicídio.

Conforme o registro policial divulgado anteriormente, o namorado relatou que os dois discutiram por ciúmes e que, após a briga, Ludmila teria ingerido uma substância que seria cocaína misturada com água. Segundo ele, a jovem passou mal logo depois, apresentou convulsões e precisou ser socorrida pelo Samu. Ela foi encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu.

No entanto, amigos da vítima dizem não acreditar nessa versão e relatam que Ludmila sofria agressões do companheiro. Em mensagens trocadas entre conhecidos, obtidas pela reportagem, uma amiga afirma que o homem “fazia inferno na vida dela” e que ele teria chegado a divulgar vídeos íntimos da jovem em redes sociais.

Também circulam entre os amigos imagens enviadas pela própria Ludmila mostrando ferimentos nas mãos. Em uma das fotos, a jovem aparece com cortes e sangramento nos dedos. Na mensagem, ela relata que a lesão teria ocorrido após o namorado fechar o portão em sua mão, e que precisou mentir dizendo que havia caído de moto.

Segundo as fontes, Ludmila frequentemente apresentava machucados e comentava sobre episódios de violência no relacionamento.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que deve analisar demais elementos.

