Amigos de jovem desaparecido revelam que ele caiu no rio

O sumiço de Wendel Silva Alves, de 21 anos, continua desaparecido apesar das buscas do corpo de bombeiros de Coxim. Porém os companheiros de pesca do jovem compareceram as autoridades na quinta-feira (8),e contaram sobre uma possível omissão de socorro.

Segundo eles, Wendel caiu do barco por volta das 20 horas, durante a pescaria, eles tentaram localizar o colega, mas não conseguiram. Entretanto, eles não pediram socorro, nem para os bombeiros, muito menos para a família.

Um deles teria dito na delegacia que tentaram salvá-lo, mas não conseguiram, mesmo tendo dito a família do jovem desconhecia seu paradeiro.

Os amigos só relataram o ocorrido um dia depois do incidente, e estavam acompanhados de uma advogada. As testemunhas seguiram para a delegacia de Polícia Civil para dar procedimento a apuração.

A polícia vai investigar o caso até esclarecer o que realmente aconteceu.

Desaparecimento

Weldel Silva Alves, 21 anos, está desaparecido desde quarta-feira (7), quando saiu de casa para pescar com amigos em Coxim.

Pouco antes de desaparecer, o jovem foi até a agencia do Banco do Brasil e sacou R$ 80,00 em seguida foi ao supermercado e voltou para casa onde ficou até a chegada dos amigos que o buscariam para a pescaria.

O jovem entrou em um veículo e seguiu em direção ao rio Taquari, em uma propriedade próxima a um hotel abandonado.

