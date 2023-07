Amigos lamentam morte de jovem no Lageado, "estava feliz''

Após a morte de Natali Gabrielly da Silva, de 19 anos, que foi atacada com uma facada no pescoço pelo namorado, na manhã deste sábado (1), nas redes sociais, familiares e amigos se despediram e lamentaram a morte trágica da vítima que era mãe de duas crianças.

Na publicação, a amiga disse, ''Hoje mais um episódio se repete, mais uma mulher perde sua vida pelas mãos de um lixo de homem. Arrancaram das nossas vidas nossa menina, sempre tão alegre, tão linda estava feliz que estava conquistando suas coisinhas, um monstro tirou sua vida sem dó nem piedade, tirou uma mãe de sua filhinha, matou seu sonhos, sua alegria, sua vontade de viver. Que Deus guarde sua alma minha linda te amo pra sempre!'', lamentou.

A prima da vítima, também deixou uma mensagem nas redes sociais ''Ô prima, que notícia triste! Passamos bons momentos, to arrasada!'' completou.

Outra amiga também escreveu ''É minha princesa, não da pra acreditar que você se foi. Te amarei para sempre''.

Feminicídio aconteceu na manhã deste sábado:

Conforme informações preliminares apuradas no local, a vítima estava em casa com o marido, quando começou uma gritaria e o autor começou a quebrar os móveis da casa, logo depois indo pra cima da mulher e desferindo uma facada nela.

A vítima fugiu com a bebê de 1 anos e 4 meses no colo, mas foi perseguida pelo autor e atingida por vários golpes de faca que atingiram o braço, pescoço, parte do rosto e tórax.

O autor foi preso em flagrante pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) na casa da irmã na rua Armando Franco e foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) onde será ouvido e ficará à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também