Amigos que morreram afogados após carro cair em córrego são identificados

Geovane Daniel Vilamaior, de 27 anos, e outro homem, identificado apenas Ericson, morreram na manhã desta segunda-feira (23) após o carro em que estavam cair dentro córrego São João Mirim, na ponte da Vila Áurea, em Ponta Porã.

De acordo com o site Ponta Porã News, um terceiro ocupante do Chevrolet Celta branco, foi encontrado dormindo em uma tubulação no local do acidente e aparentava estar embriagado.

Aos policiais, ele contou que o trio passou a madrugada em uma convencia, porém o motorista teria sido o único a não ingerir bebida alcoólica.

Em determinado momento, enquanto passavam pela ponte, o motorista teria feito uma manobra ou puxado o freio de mão. Fazendo o veículo perder o controle, caindo logo em seguida dentro do córrego.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica e Guarda Civil Municipal de Fronteira atenderam a ocorrência.

