Anderson Torres é preso pela PF ao desembarcar em Brasília

O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi preso na manhã deste sábado (14) pela Polícia Federal (PF) após desembarcar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília.

Torres chegou ao Brasil em um voo comercial vindo de Miami, nos Estados Unidos, e foi preso pela PF por volta das 7h15 de hoje. Segundo seus advogados, ele se entregou assim que chegou no Brasil.

Foi montado um esquema especial para receber Anderson Torres, que ao descer da aeronave, foi recepcionado por um delegado da PF e encaminhado ao hangar da corporação no aeroporto da capital brasileira.

Ele deve ser encaminhado à carceragem do 19º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecida como “Papudinha”.

Torres teve sua prisão decretada em decorrência do inquérito que apura os atos terroristas ocorridos em Brasília no último dia 8, onde bolsonaristas extremistas invadiram os prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Existe a suspeita por autoridades que o ex-secretário tenha facilitado a ação dos extremistas.

