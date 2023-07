André Matsushita é eleito para presidir Adepol-MS

O Delegado de Polícia, André Matsushita Gonçalves, foi eleito presidente da Adepol-MS para o biênio 2023 até 2025, pela chapa "Adepol Presente e Representativa", com 336 votos. A votação contou com a participação de 356 delegados, de forma presencial e eletrônica. Foram registrados 02 votos nulos e 18 votos brancos.

Estavam aptos a votar 494 associados, dos quais 356 exerceram o direito de voto, com uma abstenção de 138 associados.

Dr. André Matsushita Gonçalves afirma que os associados podem contar com a continuidade dos trabalhos em defesa da categoria. "Teremos uma gestão participativa, buscando sempre o consenso entre os associados. Uniremos forças para alcançar nossas pretensões e melhorar a cada dia as condições de vida dos delegados de polícia de Mato Grosso do Sul", diz.

O Delegado de Polícia Carlos Delano foi eleito como 1º vice-presidente, e o Delegado de Polícia Ivan Barreira, como 2º vice-presidente. Também fazem parte da diretoria executiva os delegados: Franciele Candoti Santana (1º secretária); Analu Lacerda Ferraz (2º secretária); José Roberto de Oliveira Junior (1º tesoureiro) e Edson Caetano dos Santos (2º tesoureiro), além dos integrantes dos conselhos deliberativo, fiscal e de ética, e das diretorias.

