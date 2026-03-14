Animal doente e sem Ã¡gua Ã© resgatado apÃ³s denÃºncia em Bataguassu

Um cachorro vítima de maus-tratos foi resgatado nesta sexta-feira (13) em Bataguassu após denúncia de que o animal estava há dias sem água e comida, preso pelo pescoço em condições precárias. A ação envolveu equipes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e da prefeitura do município.

O resgate ocorreu no bairro Jardim Acapulco. Policiais e servidores da Coordenadoria de Vida Animal foram até o local após receberem a denúncia e encontraram o animal debilitado e em situação de negligência.

Segundo a equipe que participou da ação, o cachorro apresentava lesões graves e foi diagnosticado com Leishmaniose. Diante da situação, o animal foi recolhido e encaminhado para atendimento veterinário especializado.

Um homem de 28 anos foi identificado como responsável pela situação e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a corporação, maus-tratos contra cães e gatos são considerados crime e podem resultar em pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do animal.

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