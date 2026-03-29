Ao pedir água, sorveteiro entra em residência e estupra jovem em Deodápolis

Homem, de 50 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante nas primeiras horas deste domingo, dia 29, após cometer um estupro contra uma jovem, de 18 anos, na cidade de Deodápolis, durante a noite de sábado, dia 28.

O autor, um sorveteiro, aproveitou que a vítima estava sozinha na residência com o filho de 11 meses para cometer o crime. Ele usou do artificio de pedir água e verificar se havia mais pessoas na residência da vítima.

Segundo a Polícia Civil, ele entrou no imóvel e imobilizou a jovem contra a parede, cometendo os atos de natureza sexual sem consentimento.

Ao conseguir se desvencilhar do autor, a jovem fugiu buscando ajuda em uma mercearia próxima. Ela ficou bastante abalada em razão do crime, principalmente pela presença do filho recém-nascido no local.

A Polícia Civil foi acionada para trabalhar no caso e após intensas diligências, inclusive na madrugada, o sorveteiro foi localizado no município de Ivinhema, no momento em que saía para trabalhar.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelo crime de estupro.

"A Polícia Civil acredita na possibilidade de existem outras vítimas do autor e reforça que elas podem procurar a Delegacia de Deodápolis para registro de ocorrência, garantindo o sigilo e o acolhimento necessário para que indivíduos desta periculosidade sejam retirados do convívio social", diz a nota da PCMS.

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