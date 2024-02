Apoiadores de Bolsonaro zombam de investigação da PF sobre crime ambiental

Jair Bolsonaro (PL) está sendo investigado pela Polícia Federal por ter tentado promover um golpe de estado ao final das eleições presidenciais de 2022, mas também pela acusação de ter importunado uma baleia jubarte.

Segundo a polícia, o caso aconteceu quando o ex-presidente estava em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e se aproximou do animal com uma moto aquática, em 2023. A pena pode chegar a cinco anos de prisão e pagamento de multa.

Diante da situação, os apoiadores de Bolsonaro estão zombando da investigação e alegando ser uma “perseguição política”. Pois a PF começou a investigar o caso após um requerimento do Ministério Público Federal, embasado em multa aplicada pelo Ibama, sair.

Os investigadores afirmam ter provas suficiente para provar um crime ambiental, junto com os vídeos publicados nas redes socias de Bolsonaro. Por outro lado, a defesa do ex-presidente deve abordar o “molestamento intencional”, na qual a lei se aplica e segundo os advogados, não foi o caso tratado na investigação.

