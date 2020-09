Após agredir a esposa, homem ameaça policiais com pedaço de pau

Sarah Chaves, com informações do Diário Corumbaense

Um homem de 40 anos acusado de agredir a esposa e ameaçar guarnição policial foi preso no bairro Almirante Tamandaré, em Ladário.

O caso que aconteceu na noite de domingo (27), e conforme o Diário Corumbaense, uma equipe da Força Tática foi acionada pela vítima, que informou ter sido agredida pelo marido. Ele apresentava comportamento agressivo e até vizinhos tentaram contê-lo.

No local, a polícia localizou o autor gritando para que eles não entrassem, "só com mandado". No entanto, a mulher autorizou a entrada, momento em que o homem correu para dentro da casa, com um pedaço de pau, ameaçando desferir golpes contra a guarnição, que revidou com tiros de borracha.

O autor se trancou dentro da residência, em um dos cômodos e tentou pular a janela, mas foi detido por uma equipe do Grupamento Especializado Tático de Motos (Getam), que chegou para dar apoio. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

