Após ameaça de massacre em escola da Capital, policiamento é intensificado

Após mais uma escola receber ameaça de massacre em Campo Grande, equipes da Ronda Escolar da Polícia Militar reforçaram o policiamento nos arredores da EE Blanche dos Santos Pereira, localizada no bairro Tijuca. Pela manhã, a mochila dos alunos foi revistada pelos militares.

O sargento Amarildo Santa Cruz, coordenador operacional da Ronda Escolar, explicou ao JD1 Notícias que por sorte a ação rápida das equipes pode evitar que a ameaça se tornasse real. “Foi feito um protocolo de atendimento conforme a demanda que teve aquela escola. Ali revistamos as mochilas e nenhum armamento foi encontrado. A intenção era além de gerar uma segurança para os pais e para a escola”.

Após as vistorias feitas pela manhã, uma viatura foi designada para ficar na escola durante o dia reforçando o policiamento, dando uma ‘atenção redobrada’ a situação.

“Pessoas e veículos suspeitos são abordados pela equipe durante o protocolo de medida preventiva. Além do Blanche, todas as escolas de Campo Grande, que se sintam intimidadas ou tenham sido ameaçadas serão monitoradas”, explica.

Criado em 2017, o serviço da Ronda Escolar inclui ainda a aplicação de palestra nas escolas monitoras, para auxiliar os profissionais a lidar com casos como os que vêm acontecendo – ameaça de massacre.

“Estamos atendendo 122 escolas municipais e estaduais, para evitar que esse tipo de situação aconteça em Campo Grande. Até porque a pessoa mal intencionada nunca diz quando vai agir então nada mais efetivo que a presença do policiamento atendendo a demanda das instituições de ensino”, finaliza o sargento.

A reportagem procurou a SED (Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul), mas até a publicação desta matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Massacre – Escolas de Mato Grosso do Sul vem sendo alvo de ameaças nessa ‘onda’ de ataques que vem acontecendo contra instituições de ensino no Brasil.

Na última semana, uma escola do bairro Moreninha teve um banheiro ‘pichado’ com a inscrição: ‘Chacina [data que aconteceria o ataque]. Aqui nessa escola, no 8° f”. Hoje, foi a vez da escola Blanche dos Santos ser o alvo, com uma forma parecida de ameaça.

Porém, estas ações não se limitam ao estado de Mato Grosso do Sul, na manhã desta quarta-feira (5) quatro crianças morreram após uma creche ser atacada em Blumenau, cidade de Santa Catariana.

Em março, um adolescente de 13 anos matou uma professora e deixou alguns amigos feridos durante um ataque a uma escola na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo.

