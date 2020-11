Após colisão com ônibus, motorista de aplicativo morre

Nesta sexta-feira (20), José de Almeida Flores, de 57 anos, morreu após colidir o carro que dirigia com um ônibus na Avenida Brilhante. Ele era motorista de aplicativo.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Constantino com a avenida Brilhante, o motorista que estava em um veiculo Sandeiro, não percebeu que o ônibus que vinha no sentido.

De acordo com testemunhas, o condutor estava preso nas ferragens, o Corpo de Bombeiros chegou rápido ao local, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

