Após denúncia de criança, polícia fecha boca de fumo na capital

O Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil fechou uma boca de fumo após uma denuncia de uma criança sobre um roubo de celular cometido pelo próprio irmão, nesta terça-feira (2), no bairro Vila Margarida em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a menina teria acionado a polícia após o irmão ter roubado seu celular e trocado por droga, ela também informou que o autor estava em casa.

Os policiais foram até o endereço e encontraram o autor do furto, ele admitiu ter pego o celular e trocado por três porções de pasta base de cocaína e informou onde ficava a boca de fume que ele teria conseguido a droga.

Os agentes foram, junto com o autor do furto, até o endereço da boca de fumo e visualizaram uma aglomeração em frente ao local, o irmão da vítima mostrou as duas pessoas que trocaram a droga com ele e também realizam o comércios de entorpecentes no local.

Os agentes abordaram a dupla, um é menor de idade e estava com dois celulares, 23 papelotes de cocaína e R$23,00, um dos celulares era o furtado pelo irmão da vítima.

Com o segundo traficante, identificado como David Vicente Rodrigues, 23 anos, foi encontrado um papelote de cocaína e R$ 49,00. Dentro da casa foram encontrados sete papelotes de maconha.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, o menor foi apreendido, e o maior foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Deixe seu Comentário

Leia Também