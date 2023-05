Após denúncia, Choque encontra arsenal de armas em apartamento no Jardim Canguru

Após receber uma denúncia de uma possível violência doméstica contra crianças e uma mulher em um condomínio no Jardim Canguru, em Campo Grande, o Batalhão de Choque acabou encontrando uma grande quantidade de armas escondidas em um guarda-roupa e prendeu em flagrante um jovem, de 23 anos, no final da tarde deste domingo (28).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a denúncia anônima chegou até o conhecimento dos policiais que faziam patrulhamento pela região. Ao serem informados da situação, de que haveria um homem batendo em sua mulher e crianças, os militares foram até o condomínio.

Duas equipes do Batalhão de Choque estiveram pelo local e encontraram o suspeito. No apartamento, em relação à violência doméstica, nada foi constatado, porém, ao ser questionado, o jovem relatou que possuía armas de fogo escondidas em um guarda-roupa usado pelas crianças.

Durante a busca, os militares encontraram cinco armas, sendo uma pistola Glock de calibre 380, um pistola de calibre 9 milímetros, um revólver de calibre 38, outro revólver de calibre 357 e uma pistola de calibre 635, essa que constava ter sido furtada, conforme registro na Polícia Civil.

No local ainda, os policiais encontraram 153 munições, divididas nos seguintes calibres: 51 para o calibre 380; 87 munições para 9 milímetros; 10 munições para calibre 357 e 5 munições de calibre 38.

O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e passará por audiência de custódia posteriormente.

O caso foi registrado como receptação, posse irregular de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma na qualidade de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também