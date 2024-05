Após denúncias e abordagem a ônibus, polícia encontra entreposto de drogas no Nova Lima

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas em Campo Grande durante a terça-feira (28). Além disso, eles foram autuados ainda pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Conforme as informações policiais, o Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) recebeu a informação de que uma mulher transportaria grande quantidade de entorpecentes para o Estado de Minas Gerais, em suas bagagens, no interior de um ônibus interestadual.

Diante da denúncia, uma equipe foi até a rodoviária, para apurar a veracidade dos fatos, sendo possível localizar a mulher com seu filho de colo, já no interior de um ônibus com destino a Belo Horizonte (MG), transportando, 23 tabletes de maconha.

Questionada, confessou que foi contratada para transportar a substância ilícita até Minas Gerais e que os indivíduos que lhe entregaram as drogas teriam saído há poucos instantes daquele local, num veículo Volkswagen Golf prata. Os policiais civis então saíram em buscas e conseguiram interceptar o carro na Via Park.

Durante abordagem, os ocupantes confessaram a contratação da mulher e contaram que havia mais drogas em uma casa no Bairro Nova Lima, além de algumas munições de arma de fogo de calibre 9mm.

Os policiais foram até a residência, e encontraram mais 314 tabletes e 08 porções de maconha, que totalizaram mais de 300kg, além de uma balança e uma caixa com 50 munições de calibre 9mm.

A substância entorpecente totalizou 299,1 quilos e foi apreendida juntamente com o veículo. Já os autores foram conduzidos em flagrante para a sede do Garras.

