Após discussão, homem é morto em sua casa a tiros

No último dia 31 de dezembro, após uma discussão, um auxiliar de serviços gerais, assassinou a tiros Vilmar dos Santos Samuel, 39 anos. O suspeito foi visto a última vez no bairro Nova Aquidauana, deixando a residência da vítima.

A discussão aconteceu em um pesqueiro da cidade, o motivo do desentendimento ainda não foi revelado. De acordo com o boletim de ocorrência, depois da briga no pesqueiro, Vilmar foi embora para sua casa, algumas horas depois, o suspeito foi até a sua residência onde o surpreendeu com vários disparos.

Vilmar foi atingido na mão direita, no tórax e lado esquerdo do rosto, e acabou morrendo no local. Uma testemunha disse à Polícia Civil ter ouvido o arrombamento de uma porta e em seguida os disparos.

A testemunha acabou fugindo e pedindo ajuda a um vizinho, e quando retornou, Vilmar estava caído no chão gravemente ferido. O suspeito fugiu em uma motocicleta com outra pessoa. Até o momento o auxiliar não foi encontrado, e os policiais trabalham para localizar e prender o autor e identificar o outro envolvido que estava na moto.

