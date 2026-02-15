Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande

Comerciante, de 48 anos, procurou a delegacia para denunciar um crime de furto que aconteceu na loja que possui, na Vila Nova Campo Grande, e também para dizer que foi ameaçada pelo ladrão, de 29 anos, após questionar o paradeiro dos itens levados.

O caso de furto aconteceu durante a madrugada do dia 10 de fevereiro. Três dias depois, ela soube que o suspeito havia sido detido, mas que ele foi liberado pouco depois da chegada dos policiais.

Segundo consta no boletim de ocorrência, foram cerca de 60 itens levados, entre perfumes, cremes, máscara de cabelo, shampoo e outros.

Uma câmera instalada no comércio captou movimentos no interior da loja e isso gerou acionamento no celular do filho da comerciante. Ao analisar as imagens, notou que havia pessoas dentro do comércio.

Eles se deslocaram até o local, mas quando chegaram, os ladrões já haviam saído. Porém, a família soube que durante a madrugada do dia 13 de fevereiro, o mesmo ladrão foi detido tentando cometer outro delito.

A comerciante foi até o local após ser avisada por vizinhos e questionou o ladrão sobre os produtos que ele havia furtado, mas teve uma resposta audaciosa. O suspeito disse que iria colocar foto na casa e matá-la, causando abalo na comerciante.

O caso foi registrado na Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos) e será investigado.

