Após matar ex-mulher e atirar em cabeça de criança, homem se mata em altar de igreja

Rosemir Fernandes de Souza, 52 anos, deixou um rastro de sangue e morte nas ruas de Dourados, durante a noite de domingo (12). O autor matou uma ex-mulher, atirou contra duas crianças, três adultos e ainda efetuou dois tiros no rosto de outra ex-companheira e logo depois tirou a própria vida com um tiro na cabeça, entro de uma igreja.

De acordo com o Dourados News, os crimes de Rosemir iniciaram com a morte da ex-mulher Lucineide Maria dos Santos Ortega, 51 anos, que levou um tiro nas costas enquanto fumava narguilé com alguns amigos na calçada de uma residência.

No mesmo local, o autor atingiu outras duas pessoas, uma com um tiro na perna e a outra com um tiro no tórax, os dois foram socorridos com vida. Junto com o grupo estavam duas crianças que também foram atingidas, uma de 4 anos que levou um tiro na cabeça e outra de 10 anos que foi atingida no tórax.

O site afirma que Rosemir também teria tentado atirar na mãe de uma das crianças, que conseguiu correr e não foi atingida por tiros, pois as munições na arma que o autor utilizava acabaram, mas ele desferiu coronhadas na cabeça da mulher.

Logo após o autor seguiu para outro endereço, onde morava outra mulher que ele havia se relacionado no passado, ao encontrá-la, Rosemir efetuou dois tiros no rosto da mulher, que foi socorrida.

Por fim, o autor seguiu até os fundos de uma igreja e efetuou alguns disparos contra a casa de um advogado. Após cometer todos os crimes, Rosemir foi até a Igreja São José, caminhou até o altar, onde se matou com um tiro na própria cabeça. No momento, fiéis estavam na fila do drive-thru para receber a comunhão.

O caso está sendo investigado pelo delegado Gustavo Mussi, que acredita que o crime possa ter sido premeditado e investigará se Rosemir teve ajuda de outras pessoas.

